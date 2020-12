Couple Challenge: Daniele Negroni hatte Sex mit Melody Haase!

Die Paare müssen Aussagen über sich mit Ja oder Nein beantworten. Daniele tritt mit seiner Freundin Laura an. Doch eine Behauptung hat es in sich. "Daniele kam Melody schon näher als die anderen Männer im Camp", wird laut vorgelesen. Beide halten zwar die Daumen nach unten, doch das ist nicht die ganze Wahrheit. "Daniele und ich haben schon seit ganz vielen Jahren was miteinander, also sorry", plaudert Ex-"DSDS"-Kandidatin Melody Haase aus. Und auch Daniele selbst macht wenig später reinen Tisch. "Die Frage, ob ich schon mal mehr mit Melody hatte, habe ich mit Nein beantwortet, weil ich wusste, dass ich das meinem Schatzi niemals gesagt hatte", erklärt er. Klar, dass Laura davon überhaupt nicht begeistert ist...