Danni Büchner: Aus und vorbei! Ihre Träume sind geplatzt

Ihr trauriges Fazit: „Wenn du allein bist, denkst du nach. Da fehlt mir schon jemand, der da ist, mich in den Arm nimmt und sagt, okay, atme mal tief durch.“ Immerhin an dieser Front winkt Licht am Ende des Tunnels: Es gibt da einen Mann, mit dem sie sich mehr als Freundschaft vorstellen kann. Nach "Closer"-Informationen soll Mr. Unbekannt aus Deutschland kommen. Daniela war gerade für ein paar Tage hier, wohl um ihren Schatz zu besuchen, vielleicht ja auch, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, wieder in ihrer alten Heimat zu leben.

Es gibt schließlich nicht mehr viel, was sie auf der Insel hält, keiner weiß, was die kommende Saison bereithält, ob sich der Tourismus erholt. Ein Neustart in Deutschland käme wie gerufen, sofern der geheimnisvolle Unbekannte Dannis Ansprüchen standhält. Ihre große Liebe Jens, sagt sie, wird er nie ersetzen können. Aber vielleicht kann er zumindest helfen, die emotionale und finanzielle Lücke zu füllen, die der Kult-Auswanderer hinterlassen hat.