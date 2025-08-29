Darum fliegen bei Tom Kaulitz und Heidi Klum die Fetzen

Gleich mehrere deutsche Produktionen dürfen sich Hoffnungen auf die ganz großen Preise machen – allen voran die bewegende Arztserie "Krank Berlin" (ZDF/Apple TV+), die satte sechs Nominierungen abgeräumt hat – darunter als "Beste Drama-Serie"! "Krank Berlin" spielt in einem schlecht finanzierten Berliner Krankenhaus - eine Serie, mit Gänsehautmomenten, wo es um Leben oder Tod geht.