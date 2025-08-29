Darum fliegen bei Tom Kaulitz und Heidi Klum die Fetzen
Zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz könnte es bald gewaltig kriseln – warum sich die beiden jetzt in die Haare bekommen könnten, lest ihr hier.
Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Amfar Gala am 22.05.2025 im Rahmen vom 78. Film Festival in Cannes Cannes Film Festival.
© Imago/APress
Modelmama Heidi Klum (52) und Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (35) sind ausgerechnet beide gleichzeitig für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Dies geht aus einer Liste der Nominierungen hervor, die die Jury in Köln veröffentlichte. Es könnte also zu einem heißen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Klums ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel" und der zweiten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" kommen.
Neben den Kaulitzbrüdern und der GNTM-Chefin sind die beiden Komiker Lutz van der Horst und Fabian Köster für das "heute-show spezial - Zwei Besserwessis im Osten" (ZDF) im Bereich "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" nominiert. Comedian Bastian Pastewka und der "heute-show"-Moderator Oliver Welke wurden ebenfalls für ihre historische Show "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!" (ZDF) zur Nominierung ausgewählt.
Diese Serie könnte für großen Konkurrenzkampf sorgen
Gleich mehrere deutsche Produktionen dürfen sich Hoffnungen auf die ganz großen Preise machen – allen voran die bewegende Arztserie "Krank Berlin" (ZDF/Apple TV+), die satte sechs Nominierungen abgeräumt hat – darunter als "Beste Drama-Serie"! "Krank Berlin" spielt in einem schlecht finanzierten Berliner Krankenhaus - eine Serie, mit Gänsehautmomenten, wo es um Leben oder Tod geht.