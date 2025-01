"Das Dschungelcamp": Diese Luxusartikel wurden verboten

Auch in der 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", die am 24. Januar um 20:15 Uhr auf RTL startet, dürfen die prominenten Teilnehmer wieder zwei persönliche Luxusgüter mit in den australischen Dschungel nehmen. Doch nicht alle Wünsche der Stars werden dabei erfüllt – und einige sorgten sogar für Aufsehen!