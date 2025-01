Dschungelcamp 2025: Bittere Prognose! Dieser Star verlässt als erster das Camp

In den Kommentaren unter seinem Vorstellungs-Video auf dem offiziellen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Instagram-Account, werden Stimmen laut, die den Sportler mit den frühen Dschungelcampern des älteren Semesters in eine Schublade stecken. "Safe von Beginn an gesperrt", schreibt ein Nutzer. Und ja, in der Vergangenheit wurden viele ältere Dschungelcamp-Kandidaten, wie der mittlerweile verstorbene Helmut Berger (†78) 2013 und einige andere, für die Prüfungen aufgrund gesundheitlicher Probleme von vorne rein gesperrt. Andere Fans sehen das jedoch nicht als das Hauptproblem des 2-Meter-Manns: "Allein wegen seiner Größe schon. Aber ich glaube, körperlich ist er super fit. Da er aber eh nicht zu den Krawallschachteln gehört, würde er ja eh nicht reingewählt werden", prognostiziert ein anderer Nutzer.

Ob am Ende der Langeweile-Faktor Jürgen Hingsen einen Strich durch die Rechnung machen wird? Die Zuschauer werden es spätestens in der zweiten Woche des Dschungelcamps 2025 erfahren, wenn es wieder heißt, ran an die Telefone und für seinen Favoriten stimmen. Denn wer wirklich als Erstes das Camp verlassen muss, entscheiden, wie immer, die treuen Fans vor den Fernsehern.