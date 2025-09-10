„Das perfekte Dinner“: Kandidat bricht ab! VOX äußert sich zu mysteriösem Verschwinden
Bei „Das perfekte Dinner“ musste ein Kandidat abbrechen! Warum es so weit kam, erklärt jetzt der Sender.
„Das perfekte Dinner” läuft seit 2006 auf VOX.
© RTL / ITV Studios Germany
Dass es zu so etwas kommt, hätte wohl niemand gedacht: Bei der beliebten VOX-Sendung „Das perfekte Dinner”, musste ein Kandidat plötzlich abbrechen! Die Hintergründe erklärt der Sender jetzt selbst.
Abbruch „aus persönlichen Gründen”
In der ersten Show am Montag lief noch alles wie gewohnt ab: Marketing-Fachfrau Alex kocht in Köln als erstes, die Gruppe ist wie immer zu fünft. Doch schon als sich der Freitags-Kandidat Carsten (53) vorstellt, ist klar zu sehen: Gut geht’s ihm nicht. Er wirkt schlapp und hat einen großen Bluterguss unter seinem linken Auge. Die Erklärung liefert er direkt dazu: „Ihr habt schon Spuren hinterlassen. Das ist beim Putzen der Kombüse passiert“, lacht er.
Am Abendessen bei Alex nimmt Carsten teil, gibt seiner Konkurrentin sieben Punkte für ihr vegetarisches Dinner.
Doch der Sprecher hat den Zuschauer:innen da bereits verraten, dass Carsten in den kommenden Folgen nicht mehr zu sehen sein wird: „Spoiler: Ab morgen ist Carsten aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei“, erklärte er schon bei der Vorstellung.
Ob diese „persönlichen Gründe” mit seiner Verletzung zu tun haben, verrät der Sprecher nicht. Jetzt äußert sich VOX zu Carstens Ausstieg:
„Carsten hat die Produktion vom ‚perfekten Dinner‘ bereits zu Beginn aus persönlichen Gründen wieder verlassen und wurde durch einen Ersatzkandidaten ersetzt. Zu möglichen privaten Umständen des Kandidaten können wir keine Angaben machen. Im Interview erklärte er, er habe sich beim Putzen verletzt.”
Bleibt zu hoffen, dass es Carsten inzwischen wieder gut geht!