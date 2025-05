"Das Sommerhaus der Stars" 2025: Hat sich hier das erste Promi-Paar verraten?

Tara Tabitha postete in ihrer Story ein gemütliches Bett-Foto mit Hund, Partner Dennis und einem Handy, auf dem ein süßes Hintergrundbild des Paares zu sehen war. So weit, so unauffällig – wäre da nicht ein Detail, das aufmerksamen Followern sofort ins Auge fiel: Das Display des Handys zeigte Datum und Uhrzeit. Und das Datum war eindeutig: April.