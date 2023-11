"Das Sommerhaus der Stars": Baby-News! "Wir erwarten Nachwuchs"

Bereits vor ihrem Einzug in "Das Sommerhaus der Stars" kündigten Justine und Arben an, noch in diesem Jahr heiraten zu wollen. Die Zweitplatzierten hielten ihr Wort und machen schon bald Nägel mit Köpfen. Für Justine ist das nun sowohl ihre zweite Schwangerschaft als auch ihre zweite Ehe. Ihr erstes gemeinsames Kind Jamilia kam im August 2022 zur Welt. Jetzt kann sich Justines und Arbens Tochter auf ein Geschwisterchen freuen!

Vor Arben war Justine von 2017 bis 2018 mit DSDS-Star und Dschungelkönig Joey Heindle verheiratet.