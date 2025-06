"Sommerhaus"-Trennung: Schon wieder schlägt der Fluch zu!

Viki wendet sich via Instagram an ihre Community und bestätigt die Trennung: "Ich wusste nie, was 'Trennung aus Vernunft' oder 'Trennung trotz Liebe' bedeuten soll – bis ich selber in der Situation war", schreibt sie mit einem gebrochenen Herz-Emoji. "Sebi und ich sind nicht mehr zusammen", heißt es weiter. Es habe keinen konkreten Vorfall gegeben, beide seien "im Guten auseinandergegangen". Ihre Worte klingen nüchtern, aber zugleich emotional: "Es ist besser so für uns beide."