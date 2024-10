„Das Sommerhaus der Stars“: Enthüllt! Dieses Nachrücker-Paar sorgt für Stress

Nun ist es offiziell: Lorik Bunjaku und Denise Hersing ziehen ins "Sommerhaus der Stars" ein. Für die Zuschauer:innen der Show bedeutet das vor allem eins – jede Menge Drama. Die beiden lernten sich einst bei „Bachelor in Paradise“ kennen, kamen dann bei „Ex on the Beach“ zusammen und testeten ihre Beziehung im vergangenen Jahr bei „Temptation Island VIP“. Doch nicht alle freuen sich über den Einzug von Lorik und Denise. Vorallem Umut und Emma sind davon wenig begeistert, denn die Paare kennen sich bereits von „Temptation Island VIP“ – und das Wiedersehen bringt alte Spannungen mit sich.