Das Spiel mit dem Geld: Jimi Blue Ochsenknecht wurde am Hamburger Flughafen festgenommen

Wie BILD berichtet, geht die Festnahme von Jimi Blue Ochsenknecht auf einen Vorfall in 2021 zurück. Damals hatte der junge Mann seinen 30. Geburtstag ausgelassen im Hotel "Sonne" in Tirol gefeiert und hat dabei scheinbar gelebt wie Gott in Frankreich (oder eben Tirol). Die Rechnung belief sich am Ende des Tages aufsage und schreibe 13.827,55 Euro – keine ungewöhnliche Summe für eine ausgelassene Feier in einem 4-Sterne-Hotel. Doch es gibt nur einen Haken: Augenscheinlich hat Jimi Blue Ochsenknecht diese Rechnung nie bezahlt … oder etwa doch?