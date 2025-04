"Das Traumschiff": Änderung nach 40 Jahren! Das sagt der Sender dazu

Es ist ein TV-Ritual, das viele seit Jahrzehnten lieben: Wenn die MS Amadea in See sticht, erklingt die unverkennbare Melodie von James Last – eine Hymne für Romantik, Fernweh und Nostalgie. Doch bei der aktuellen Folge "Das Traumschiff: Miami", die am Ostersonntag im ZDF lief, erlebten Fans eine kleine Schockwelle. Der altbekannte Sound klang plötzlich ganz anders! Statt der klassischen Titelmelodie wurde eine modernisierte Fassung gespielt, die mit einem schnelleren Bläser-Arrangement daherkommt. Das neue Musikstück trägt den Titel "Sunshine Of Your Love" – ebenfalls von James Last – und wurde geschickt mit der Originalmelodie verwoben.