David Beckham: Streit um Harper! Kommt ihr Papa damit klar?

Doch damit wolle David sich partout nicht abfinden. "Obwohl er weiß, dass er bei Harper andere Maßstäbe anlegt als bei seinen Söhnen, kann er einfach nicht anderes." Für den liebenden Papa zählt nur eins: Seine Kleine vor der ganzen Welt zu beschützen. Dass sie jedoch früher oder später zwangsläufig dem heimischen Nest entwachsen wird, scheint er bislang noch zu verdrängen – gleichzeitig muss er mit ansehen, wie sehr seine Frau diese Phase im Leben der gemeinsamen Tochter genießt, wie happy sie Harper auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleitet. Denn nun ist Posh an der Reihe, ihrem Nesthäkchen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Daran wird Becks sich nun gewöhnen müssen. Ob er will oder nicht ...