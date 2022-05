David Birney: Der Schauspieler ist tot

Zudem war der Schauspieler auch in Produktionen wie "Serpico" (1973), "St. Elsewhere" (1982), "Glitter" oder "Without a Trace" zu sehen. Im Jahr 1974 heiratete er Meredith Baxter und haben drei gemeinsame Kinder. Im Jahr 1989 folgte jedoch die Scheidung. In ihrer Biografie "Untied: A Memoir of Family, Fame and Floundering" ("Gelöst: Erinnerungen an Familie, Ruhm und Unglück") machte sie ihm heftige Vorwürfe und behauptete, dass er sie sexuell missbrauchte. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

