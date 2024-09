David Jackson & Lisa Mieschke: Trennung! Er hat sie am Telefon abserviert

Sie wirkten wie ein Traumpaar: ExBachelor David "Dee" Jackson (34) und seine Zweitplatzierte Lisa Mieschke (32). Die beiden schmiedeten bereits Zukunftspläne, wollten demnächst zusammenziehen, denn Lisa lebt in Potsdam, David in Dubai. Doch dazu kam es nicht: Wie Lisa auf Instagram verriet, machte David unerwartet Schluss. Per Handy! "Letzte Woche hatte ich ihn angerufen und da hat er die Beziehung mit mir beendet", erzählt sie unter Tränen. "Wir waren ja beide in Deutschland, man hätte das ja auch anders machen können. Für mich war das einfach so, als wenn ich irgendwie wertlos wäre." Hinnehmen wollte sie das Liebes-Aus erst nicht.