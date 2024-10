David Schumacher platzt der Kragen - Mama Cora muss einstecken!

Einer, der gegen seinen Willen in den Ehe-Skandal mit hineingezogen wurde, ist Schumacher-Sohn David (23). Laut Cora habe sie zuletzt vor allem deshalb keinen Kontakt zu ihm gehabt, weil er und Ralf ihr jegliche Informationen zu seinem Aufenthalt vorenthalten. Sie habe weder eine aktuelle Wohnadresse von David noch irgendeinen anderen Hinweis. In dem Anwesen in Salzburg soll David zuletzt allein gewohnt haben.

Doch nach einigen Wochen Presse-Schlammschlacht zwischen seinen Eltern packt David nun selbst auf Instagram aus: In seiner Story postete der Rennfahrer-Nachwuchs gestern einen langen Text, und der hat es in sich. „Ich wollte mich zu familiären Angelegenheiten nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere private[n] Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt. Es ist daher nun an der Zeit, dem ein Ende zu setzen (…)“. Weiter erklärt David, seine Mutter leide schon seit Jahren an mentalen Problemen, sogar von einem Suizidversuch vor einigen Jahren ist die Rede. Er fährt fort: „(…) ich war alleine und sie war nicht da (…) ich war so froh, dass Papa da war. Als sich meine Eltern 2015 scheiden ließen, wurde mir von meiner Mutter gedroht, dass, wenn ich nicht mir ihr zusammenleben würde, sie mir meinen Lebenstraum zerstören wurde (…)“ Ständig habe David zuhören müssen, wie Cora schlecht über seinen Vater Ralf sprach, während Ralf immer versucht habe, die Beziehung zwischen Cora und David geradezubiegen. Er wolle doch lediglich in Ruhe sein Leben leben und seiner Leidenschaft, dem Rennfahren, nachgehen können. „Bitte lass' uns doch endlich in Ruhe“ – mit diesem Appell macht er klar, dass er Distanz will; eine Versöhnung scheint es nicht so bald zu geben.