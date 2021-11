Dean Stockwell: Der Schauspieler ist tot!

Dean Stockwell blickte auf eine beeindruckende Karriere in Hollywood zurück. Im Alter von nur 10 Jahren ergatterte er seine erste Rolle im Musical "Urlaub in Hollywood". Es folgten zahlreiche Auftritte in Filmen wie "Zeit der Vergeltung", "Paris, Texas", "Battlestar Galactica" und "Die Mafiosi-Braut". Vielen dürfte Dean jedoch als Admiral Al Calavicci in der TV-Serie "Zurück in die Vergangenheit" in Erinnerung belieben sein. Für seine schauspielerischen Leistungen wurde der Film-Star im Laufe seiner Karriere für mehrere Emmys und sogar einen Oscar nominiert. Doch jetzt müssen die Fans Abschied nehmen...