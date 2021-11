Raimund Krone: Der deutsche Film-Star ist tot!

Raimund ist am 2. November ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das teilte sein Bruder Michael Krone am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. "Eine große Stimme ist auf immer verloren", heißt es in dem Statement. Der deutsche Film-Star starb demnach nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin. Weitere Details zu der Todesursache sind derzeit nicht bekannt. Die Beerdigung soll am 26. November auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof in Berlin-Schöneberg stattfinden.