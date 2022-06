Deborah James: Die Moderatorin ist tot!

Deborah hatte ihre Krankheit von Anfang an öffentlich gemacht. Sie rief eine Spendenkampagne ins Leben, für die sie von der Queen sogar mit dem Adelstitel "Dame" geehrt wurde. "Deborah, die vielen auch als Bowelbabe bekannt war, war eine Inspiration und wir sind unglaublich stolz auf sie und ihre Arbeit für wohltätige Kampagnen und ihre endlosen Bemühungen, auf das Thema Krebs aufmerksam zu machen", heißt es weiter in den Statement. Die Familie will die "Bowelbabe Fund" in Zukunft weiterführen.

