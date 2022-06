Mary Mara: Die Schauspielerin ist ertrunken

Bereits vergangenen Sonntag kam es zu einem tragischen Vorfall. Mary Mara ist im Sankt-Lorenz-Strom im US-Bundesstaat New York ertrunken. Das bestätigt das Management gegenüber zahlreichen US-Medien. "Mary war eine der besten Schauspielerinnen, die ich je getroffen habe", erklärte Craig Dorfman. "Ich erinnere mich noch, wie ich sie 1992 in 'Mad Forest' am Broadway auf der Bühne gesehen habe. Sie war elektrisierend, witzig und eine echte Persönlichkeit. Jeder liebte sie. Sie wird uns fehlen."

Wie TMZ berichtet, soll die Schauspielerin bei ihrer Schwester zu Besuch gewesen sein. Um 8.10 Uhr kam eine Meldung über einen Badeunfall bei der Polizei ein. Vor Ort fanden die Beamten den leblosen Körper einer Frau, die als Mary Mara identifiziert werden konnte. Es sollen keine Anzeichen einer Gewalteinwirkung aufgewiesen worden sein. "Die vorläufigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Opfer beim Schwimmen ertrunken ist", heißt es von der Polizei.