Denise Duck: BTN-Emmi zeigt sich sehr freizügig

Tja, ich kann dazu nicht mehr sagen als: " [...] ich liebe meinen Körper und ich habe kein Problem damit, ihn zu zeigen. Sehr oft werde ich von Menschen dafür angefeindet. Frauen schreiben mir, ich sei kein Vorbild für unsere weiblichen Fans und ich würde ihnen damit ein falsches Frauenbild vermitteln. [...] Fakt ist doch einfach, wenn Männer sich ausziehen, interessiert das kein schwanz. Frauenkörper hingegen, werden immer sexualisiert. Aber was könnte dafür bloß die Lösung sein ? Soll ich jetzt Rollkragenpullover tragen, weil Menschen, die ich nicht einmal kenne, sich an meinem Körper stören ? Ganz bestimmt nicht!! Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der Frauen UND Männer gleichberechtigt und gleichgestellt sind. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der ich meinen Körper zeigen kann, weil ich ihn und mich liebe, ohne dass mich Menschen dafür beleidigen. [...] FREE THE NIPPEL!!!! " Zitat - @yaenniverfromtheblock