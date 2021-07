Dennis Schick: Liebes-Drama bei dem "Traumfrau gesucht"-Star!

Dating ist für Dennis Schick manchmal ein Problem. Denn viele Frauen halten ihn für ein Fake. "Durch meinen Bekanntheitsgrad hat sich die Datingsuche schon verändert", erzählt der 33-Jährige in einem Interview mit "Promiflash". Und weiter: "Gerade bei Tinder, denken die: 'Oh, du bist ein Fake oder sonst was.' Oder manche sind halt total neugierig und stellen ganz viele Fragen."