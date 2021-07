Breite Schulter, dichtes dunkles Haar, ein voller Bart und 1,80 Meter Größe – eigentlich strotzt Elvis Schuller nur so vor Männlichkeit. Da würde man meinen, die Frauen stehen Schlange... Doch in der Liebe funkte es bei dem „Traumfrau gesucht“-Star trotzdem nicht! Vergeblich suchte der Anti-Weiberheld gemeinsam mit seinen TV-Kollegen Walther Hoffmann und Dennis Schick in ganz Europa nach der großen Liebe. Während Kapitän Walther seine rumänische Auserwählte Marta heiratete und der übergewichtige Dennis sein Herz an Freundin Patricia verschenkte, blieb Elvis ein hoffnungsloser Fall. Wie geht es dem „Traumfrau gesucht“-Star heute?