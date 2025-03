"Der Alte"-Star Rolf Schimpf ist tot: Warum er seine letzten Jahre im Heim verbrachte

An seinem Geburtstag im letzten Jahr legte Schimpf im Heim noch eine traurige Beichte ab. "Ich hätte nie gedacht, dass ich 100 Jahre alt werde", gestand er damals. "Man vergisst so viel und die Menschen, die einem am wichtigsten waren, sind alle schon gestorben." An seine Liebsten erinnerten nur noch ein paar Bilder an den Wänden seines 15 Quadratmeter großen Zimmers am Rande der Stadt. Nun ist er hoffentlich wieder mit den Menschen vereint, die ihm zu Lebzeiten so viel bedeutet haben ...