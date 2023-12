"Der Alte" Rolf Schimpf: Altersheim-Drama! Jetzt spricht sein Sohn

Dschungelcamp 2024

Zieht "Are You The One"-Schönling Ryan ins Camp?

Bei "Are You The One" mischt Reality-TV-Neuling Ryan Wöhrl gerade mit seiner blauäugigen Art die Villa auf. Gegenüber InTouch Online machte er nun vielsagende Andeutungen. Wird er schon bald ins Dschungelcamp ziehen?