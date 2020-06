Der Bachelor: Das lief wirklich mit Katja!

Christian Tews hatte Katja und Jessica zum Date gebeten. Dann schickte er Jessica nach Hause und kuschelte mit Katja vor dem Kamin. Dabei kamen sich die zwei sehr nahe und der Bachelor fragte Katja, ob sie die Nacht bei ihm verbringen möchte.

Zunächst wurde es aber vor dem lodernden Feuer gemütlich - zumindest für Christian Tews. Während er sichtlich entspannt war, immerhin ging die Kuschel-Initiative von ihm aus, war Katja etwas angespannt. Ihre Gesichtszüge waren hart und sie schaute starr geradeaus oder in die Kamera.

Katja erwiederte zwar die zärtlichen Berührungen von Christian Tews, trotzdem sah sie nicht so aus, als fühle sie sich wirklich wohl.

"Ich habe mir vorher überlegt, wie weit ich gehen würde. Und ich habe beschlossen, dass nichts passieren wird. Ich habe ja meine Prinzipien", kündigte Katja vor dem Date an. An die hat sie sich wirklich gehalten. "Dann gab es ein paar Momente, wo wir uns sehr nahe gekommen sind. Es kam zwar nicht zu einem Kuss, aber es war sehr schön", resümierte Katja danach.

Auch die Einladung, über Nacht zu bleiben, nahm sie an. "Du hast gesagt, es gibt mehrere Zimmer?", machte sie aber gleich deutlich, dass Christian Tews keine Hoffnung auf Sex haben musste.

So schliefen Christian Tews und Katja ganz brav in verschiedenen Zimmern und sahen sich erst zum Frühstück am Pool am nächsten Morgen wieder.