Der Bachelor: Heimliches Liebes-Aus

Noch verteilt Niko Griesert fleißig seine Rosen an die Damen (jeden Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL). Wer am Ende sein Herz erobert, weiß momentan nur er. Eine die darauf keine Chance mehr hat, ist Ex-Kandidatin Kim-Denise. Die hat sich trotzdem verliebt - und zwar in den Shuttle-Fahrer William van Siegertstein. Doch nun bestätigt er das Liebes-Aus....

