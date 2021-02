„Der Bachelor“ 2021: Ist Mimi Gwodzd die Gewinnerin?

In der fünften Folge von „Der Bachelor“ steht bei einem Ausflug in ein romantisches Chalet am Chiemsee endlich das langersehnte Übernachtungsdate vor der Tür. Und wen holt sich Niko Griesert in sein Bett? Wenig überraschend, seine Wahl fällt auf Kandidatin Mimi Gwzdz. Von der ersten Minute an war der 30-Jährige hin und weg von der polnischen Schönheit aus Pfungstadt. Mit ihrer lebensbejahenden Art und ihrem Humor lässt die 26-jährige Mimi ihre hübsche Konkurrenz weit hinter sich. Gemeinsam verbringen Niko und Mimi eine Nacht in einer einsamen Berghütte. Was außer den leidenschaftlichen Küssen am Abend und den innigen Blicken beim Frühstück, noch so hinter verschlossenen Vorhängen passiert, bleibt vorerst das Geheimnis der Turteltauben. Doch eins fällt auch der Konkurrenz auf: Mimi betritt die Ladys-Villa am nächsten Morgen mit einem Strahlen übers ganze Gesicht...