"Der Bachelor": Jetzt eskaliert der Streit in der Luxus-Villa!

Kaum war "Der Bachelor" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) an den Start gegangen, da schien Dominik Stuckmann (30) seine Herzensdame auch schon gefunden zu haben: Unternehmerin Jana-Maria (29)! Die Wahl-Spanierin sorgte schon beim Kennenlernen für Herzflattern bei Dominik, "Da ist was in der Luft", schwärmte er hingerissen. Und auch beim Einzel-Date knisterte es, Jana-Maria happy: "Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch!" Zu dumm nur, dass da noch ein paar andere Ladys auf ihre Chance bei dem smarten Junggesellen warten – und Dominik tatsächlich alle besser kennenlernen will. Denn das passt Jana-Maria gar nicht in den Kram!

