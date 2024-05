"Der Bergdoktor": Unfall-Drama am Set

Es sind erschreckende Bilder aus dem beschaulichen Örtchen Going bei Kitzbühel: Das Dach des Hauses, das die "Bergdoktor"-Fans als urig-gemütlichem Gasthof von Susanne Dreiseitl kennen, ist plötzlich zerstört! Was ist bloß passiert? Dorfbewohner wollten mithilfe eines Ausleger-Krans einen Maibaum aufstellen. Wegen einer Windböe geschah dann das Unglück: Der über 25 Meter hohe Baumstamm und Teile des Krans stürzten ins Gebäude. Ein siebenjähriger Junge wurde dabei schwer verletzt, kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Was für ein Schock! Sofort sendeten Hans Sigl und seine Kollegen Genesungswünsche an das Kind.

Und dennoch: Es muss weitergehen für die "Bergdoktor"-Crew. Bloß wie? "Der Gasthof kommt in jeder Folge vor. Man muss den Drehplan jetzt irgendwie umstricken und ändern", teilte eine Sprecherin der Produktionsfirma mit. Man müsse "irgendeine Lösung" finden. Klar ist: Das Gebäude ist stark beschädigt. Teile vom Dach und eines Balkons wurden eingerissen. "Ich hoffe, dass der Schaden am Haus nicht zu heftig ausfällt", so "Bergdoktor"-Mama Monika Baumgartner (72).

Wann steht die beliebte Kulisse für Susanne und Co. wieder? Kann es wirklich weitergehen? Oder steht die Serie fortan unter keinem guten Stern – und alles vor dem Ende?

Der Bergdoktor: Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Im VIDEO gibt es die Bilder: