"Der Bergretter"-Star Sebastian Ströbel wechselt zu RTL: Das ist bekannt

Sebastian Ströbel ist längst mehr als nur Markus Kofler aus "Die Bergretter". Nun wagt er den nächsten Karriereschritt.

Luise Baehr, Sebastian Ströbel und Robert Lohr stehen in Bergretter-Montur vor einem Helikopter und lachen in die Kamera. - Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

Das Bergretter-Team bleibt uns zum Glück erhalten.

Seit 2014 begeistert Sebastian Ströbel als Markus Kofler die Zuschauer von "Die Bergretter". Mit seiner Rolle als erfahrener Bergretter hat er sich nicht nur ein treues Publikum erarbeitet, sondern auch das alpine Abenteuerformat maßgeblich geprägt.

Seine Vielseitigkeit hat er in Produktionen wie "Herzstolpern" und "Die Beste zum Schluss" gezeigt, und selbst ein kurzer Abstecher zu "Germany's Next Topmodel" brachte ihn den Zuschauern von einer ganz anderen Seite näher.

Ein Neuanfang bei RTL

Jetzt wagt Ströbel einen neuen Schritt: Er übernimmt die Hauptrolle in "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi", der bereits gedreht wurde und für das Frühjahr 2026 bei RTL geplant ist. Wer sich Sorgen gemacht hat, dass Ströbel "Die Bergretter" nun Lebewohl sagt, kann also Durchatmen.

In der Geschichte spielt er Eric Seeler, einen ehemaligen Polizisten, der heute als Streetworker arbeitet und eng mit seinem Straßenhund Gwena verbunden ist. Als ein Jugendlicher aus seinem Projekt unter Mordverdacht gerät, muss Seeler mit der rationalen Kommissarin Hannah Vogt (Friederike Linke) zusammenarbeiten. Zwischen Gegensätzen und Konflikten entsteht so ein Ermittlerduo, das sich gegenseitig ergänzt.

Unterstützung durch erfahrene Schauspieler

Friederike Linke ist bereits seit 2003 auf Theaterbühnen und im Fernsehen zu sehen, unter anderem in "Das Traumschiff: Argentinien" und "Rosamunde Pilcher: Amys Wunschkind". Auch in "Die Bergretter" hatte sie schon eine Episodenhauptrolle inne, sodass die Chemie zwischen den beiden Darstellern stimmen dürfte.

Produktion und Ausstrahlung

Produziert wird "Einsatz Seeler" von ndF Berlin für RTL. Die Ausstrahlung ist für den "Tödlichen Dienst-Tag" im Frühjahr 2026 vorgesehen, vorab wird der Film auf RTL+ verfügbar sein. Für Ströbel bedeutet die neue Rolle nicht nur einen spannenden Tapetenwechsel, sondern auch die Chance, sein Können in einem ganz neuen Genre zu zeigen.

