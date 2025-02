GNTM 2025 trifft auf Bergretter - Heidi Klum wagt neues Terrain

Die Zusammenarbeit ist für die beiden nichts Neues: Nachdem Heidi am Set von "Die Bergretter" in der 15. Staffel eine Eventmanagerin spielte, die mit dem Motorrad in den Alpen verunglückt, schwärmte Sebastian Ströbel in den höchsten Tönen von dem Topmodel: "Ich fand die ganz toll. Sie hat das ganz toll gemacht", sagte der 48-Jährige. Heidi habe das Ganze "wirklich professionell" umgesetzt. Wie er sich nun auf ihrem Terrain schlagen wird?

"Germany's next Topmodel" könnt ihr ab dem 13. Februar um 20.15 Uhr auf ProSieben sehen oder im Livestream auf Joyn.