"Der kleine Lord"-Star Ricky Schroder hat geheiratet! So wunderschön ist seine Frau

Besonders bewegend: Zu den Fotos postete das Paar einen Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium. "Darum sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen." Und auch Ricky selbst wurde romantisch: "Ich wollte nicht, dass der Abend je endet … also habe ich dich geheiratet."