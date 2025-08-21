"Der kleine Lord"-Star Ricky Schroder hat geheiratet! So wunderschön ist seine Frau
Riesenfreude bei "Der kleine Lord"-Star Ricky Schroder: Der Schauspieler hat heimlich in Mexiko geheiratet und die ersten Hochzeitsfotos zeigen, wie verliebt er und seine Julie sind.
Seine Rolle in "Der kleine Lord" machte Ricky Schroder weltweit berühmt.
© Imago
Für viele ist Ricky Schroder bis heute der süße kleine Fauntleroy aus dem Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord". Doch der 55-Jährige hat jetzt ein ganz neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen – er hat seine große Liebe Julie Trammel geheiratet!
Traumhochzeit am Strand von Mexiko
Wie das US-Portal TMZ berichtet, fand die romantische Zeremonie bereits am 9. Juli 2025 statt. Am weißen Sandstrand von Cabo San Lucas gaben sich Ricky und Julie das Jawort. Zuvor hatte das Paar schon im US-Bundesstaat Colorado die offizielle Heiratsurkunde unterschrieben.
Auf den Fotos, die Ricky auf Instagram veröffentlichte, sieht man die beiden überglücklich: Er in einem eleganten grauen Anzug mit Sneakern, sie in einem traumhaften weißen Kleid mit Spitze und Perlenstickereien. Hand in Hand strahlen sie in die Kamera!
Das Paar scheint überglücklich
Besonders bewegend: Zu den Fotos postete das Paar einen Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium. "Darum sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen." Und auch Ricky selbst wurde romantisch: "Ich wollte nicht, dass der Abend je endet … also habe ich dich geheiratet."
Schon die Verlobung im vergangenen Jahr war richtig romantisch. Am Klavier spielte seine jetzige Frau den Song "What Are You Doing the Rest of Your Life?" und schrieb dazu: "Ich werde mein Leben mit Ricky verbringen." Einfach nur rührend!
Zweite Ehe für Ricky Schroder
Für Ricky ist es die zweite Ehe: 1992 heiratete er die Inneneinrichterin Andrea Bernard. Mit ihr hat er vier Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Nach mehr als 20 Jahren Ehe folgte 2016 die Scheidung.
Umso schöner, dass Ricky nun sein Glück mit Julie gefunden hat.