"Der kleine Lord": So anders sieht Ricky Schroder heute aus

Auch 2024 unterstützte er im US-Wahlkampf Donald Trump und sprach sich für die verurteilte ehemalige Bezirkssekretärin von Mesa, Tina Peters, auf Instagram aus. Diese wurde im August von einer Jury aus Einwohnern des Bezirks Mesa in sieben Anklagepunkten, darunter vier Kapitalverbrechen, für schuldig befunden. Sie habe dazu beigetragen, dass sich Unbefugte Zugang zu den Wahlgeräten des Bezirks verschafften, welche sie auf der Suche nach Wählerbetrug schützen sollte. Ricky Schroder machte in einem Video auf Instagram darauf aufmerksam und stellte klar, dass er auf Tina Peters Seite stehe, da sie in seinen Augen nichts falsch gemacht hätte. Auch dafür kassierte er in den Kommentaren nicht nur Zuspruch. Tja, ganz so skandalfrei wie er vorgibt zu sein, ist er dann wohl doch nicht ...