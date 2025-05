Désirée Nick: Hochzeit mit 68? "Das Timing des Universums ist perfekt"

Während andere in ihrem Alter schon mal in Rente gehen, startet Désirée Nick (68) als Schauspielerin im Fernsehen erst so richtig durch, nach dem Motto: seriöse Unterhaltung statt Trash-TV. Gerade erst hat sie verraten, dass sie zumindest im Bett nicht mehr ganz allein ist. Genau definieren will sie die Sache jedoch noch nicht. Was passieren müsste, damit sie heiratet, verrät die Nick im Exklusiv-Interview mit "Closer"!