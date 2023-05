Désirée Nick & Iris Abel: Showdown vor Gericht! Dafür muss sie teuer bezahlen

So hat Désirée Nick sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Die Unterhaltungskünstlerin muss satte 10 000 Euro an Iris Abel zahlen. Der Grund: Sie hat in ihrem Podcast "Lose Luder" mit Daniela Büchner darüber diskutiert, ob Iris stinkt. Das passte der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidatin überhaupt nicht und sie klagte dagegen!