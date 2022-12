Désirée Nick: Völlig verwahrlost! Was ist mit ihr passiert?

Désirée Nick kennen wir eigentlich immer top gestylt - doch jetzt überrascht die Entertainerin in einem Instagram-Posting mit einem völlig neuen "Look". Statt extravaganter Kleidung trägt sie auf diesem Foto eine schwarze Bluse und eine bunte Strickweste und statt akkuratem Make-up, zieren Augenringe und ein verschmierter Lippenstift ihr Gesicht. Ihre blonden Haare hängen ungestylt herunter, in der Hand hält sie eine Zigarette und guckt betrübt in die Kamera. Dazu schreibt sie: "Der Tag nach dem Aufräumen". Was ist denn mit ihr passiert?

