"Desperate Housewives"-Star: Notkaiserschnitt! Madison De La Garza trauert um Baby

Madisons ältere Schwester Demi Lovato (32) teilte in den Kommentaren liebevolle Worte für ihre Nichte: "Ich liebe dich so sehr, Xiomara. Ein Engel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde immer deine Tante sein." In ihrer eigenen Instagram-Story verriet Demi außerdem, dass sie an dem schlimmen Abend an Madisons Seite war und das kleine Mädchen ebenfalls in ihren Armen halten durfte.

Deren älteste Schwester Dallas Lovato (36) fand ebenfalls emotionale Worte – und das sogar in Form eines bewegenden Gedichts. Dabei teilte sie mit, dass sie ihre Nichte Xiomara jeden Tag vermisse und gut auf ihre Schwester Madison aufpassen würde. "Wache über uns und führe uns und gib uns kleine Zeichen. Eines Tages werden wir kommen und dich sehen. Es könnte nur etwas dauern", schrieb die 36-Jährige.

Auch die Reaktionen von Madisons Followern waren von tiefem Mitgefühl geprägt. "Wenn eine Mutter weint, weinen alle Mütter auf der Welt zusammen", so ein Follower. Eine andere Person kommentierte: "Oh, Maddie. Es tut mir so leid. Ich sende dir all meine Liebe und Gebete."