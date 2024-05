Detlef Soost: Hatewelle vor dem "Let's Dance"-Finale!

Eine Tatsache, die vielen Fans der Tanzshow aktuell so ganz und gar nicht zu gefallen scheint. So kommentiert unter einem Instagram-Post des "Let's Dance"-Social-Media-Accounts ein User: "Ekat ist super....aber er, er kann wirklich nicht tanzen. Das ist ja peinlich." Und dieser Kommentar ist kein Einzelfall. Viele weitere Nutzer schließen sich an und werfen dem Coach vor, seinen Erfolg in der Show nicht zu verdienen. "Er wurde am Freitag überbewertet, damit er an 2. Stelle stand. Hoffentlich wird bei ihm im Finale, gerecht auch Fussarbeit, Haltung etc. bewertet, wie bei anderen auch", schreibt so ein anderer. Und ein weiterer: "Wie kann man den nur toll finden? Sein Einzug ins Finale ist sooo unverdient. Da kann ja selbst ich besser tanzen."

Auf Social Media teilt die Jury jetzt mehrere Videos, in dem sie über die Finalist:innen sprechen und ihren Weg bei "Let's Dance" Revue passieren lassen. So kommen Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (59) und Jorge González (56) ebenfalls über Detlef Soost zu Wort und finden verteidigende Worte zum Finaleinzug des 53-Jährigen.