"Die Bachelors": Diese Kandidatinnen kennen wir bereits!

Kim-Yva (29) zum Beispiel. Sie ist die Schwester der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Jana-Maria Herz (31) und durfte 2022 bei deren Home-Date schon einmal kurz vor die TV-Kamera. Hat ihr offenbar gefallen… Genauso wie Ina (28), die an den Dating-Formaten "Take Me Out" und "Millionär sucht Liebe" teilgenommen hat. Und dann ist da noch Fitfluencerin Kim (30), die mit 112.000 Insta-Followern und einer Teilnahme bei "Ninja Warrior Germany" schon fast eine Berühmtheit ist. Aber eben nur fast…