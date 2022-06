Mit „Die Bachelorette“ hat RTL das weibliche Pendant zur beliebten Sendung „Der Bachelor“ auf RTL geschaffen. Die Männer-Variante der Kuppelshow ging bereits 2003 das erste Mal auf Sendung und verschaffte insgesamt zwölf Rosenkavalieren ein Happy End. Bei „Die Bachelorette“ dürfen jetzt die Ladys wählen: 20 Männer kämpfen um das Herz einer taffen Frau, die genau weiß was sie im Leben und in der Liebe will. Die Kandidaten lernen die Bachelorette in Gruppen- und Einzeldates kennen - und möglicherweise lieben. Doch nur einer kann ihr Herz erobern und erhält im großen Finale die letzte rote Rose!

