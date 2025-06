"Die Bachelors": Tiefstwerte zum Staffelstart! RTL kassiert Zuschauer-Klatsche

Ein weiteres Problem für RTL: Die Kuppelshow kommt inzwischen beim jüngeren Publikum zwar noch am besten an, doch in der erweiterten Zielgruppe 14 bis 59 Jahre fällt der Marktanteil mit nur 5,7 Prozent sogar noch schwächer aus. Damit bleibt die erhoffte Reichweitensteigerung auch dort aus.