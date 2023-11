"Die Bergretter"-Markus Brandl: Der Schauspieler plaudert über sein Serien-Aus in den Alpen

Und mit wem würde Markus Brandl bei "Die Bergretter" gerne mal zusammen drehen? "Reinhold Messner", verrät der 48-Jährige, ohne groß zu zögern! So lange der alpine Spitzensportler allerdings noch nicht am "Bergretter"-Set auftaucht, freut sich Markus dadrüber, dass er in seinen Kolleg:innen wahre Freunde gefunden hat. Er gibt zu verstehen: "Die Tatsache, dass ich hier Freunde fürs Leben gefunden habe, auf die ich mich voll verlassen kann, ist immer in meinem Gedächtnis. Jeder Drehtag ist ein Abenteuer. Es gibt so unglaublich viele Ereignisse. Skidoo fahren, Klettern, durch wilde Wasser laufen, Ski fahren, rückwärts in Kartons fliegen, abstürzen, gegen Steilwände knallen, am Tau fliegen, in Gebirgsbäche springen… und das alles in dieser unglaublichen Natur während der verschiedenen Jahreszeiten. Das ist ziemlich geil." Wow! Klingt ganz danach, als ob Markus mit seiner "Bergretter"-Rückkehr alles richtig gemacht hat. Und worauf können sich alle TV-Fans in der nächsten Staffel freuen?