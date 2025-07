"Villa der Versuchung": Wer ist raus? Wer ist in Folge 5 noch dabei?

Gleich zu Beginn von "Villa der Versuchung" ging es heiß her. Schnell war klar, dass man sich in dieser Show lieber Freunde machen sollte. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden am Ende selbst, wen sie in der Abrechnungszeremonie am Ende der Folgen nach Hause schicken wollen. Zuerst wird der Kassensturz gemacht, dann wird reihum gewählt. Die "Kosten" des rausgewählten Promis werden am Ende ebenfalls von der Gewinnsumme abgezogen.