"Die Bergretter": Trauriges Aus! Für zwei Serien-Stars kommt jede Hilfe zu spät

Endlich sind "Die Bergretter" wieder unterwegs! In gefährlichen Missionen retten die "ZDF"-Helden verirrte Wanderer und in Not geratene Kletterer. Und dabei bringen sich Bergwacht-Leiter Markus Kofler und sein Team sogar selbst in Gefahr! Genau so kam es auch direkt zum Serien-Auftakt am 2. März, als "Die Bergretter" erneut in den Einsatz zogen und es zu einem tödlichen Unfall kam...