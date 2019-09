Die Geissens: Jetzt klagt ihr Bodyguard!

Reddit this

Großes Drama um Nico Nehez! Der Bodyguard der Geissens wäre bei einem Rettungsversuch fast ertrunken. Wie „Bild“ berichtet, beobachtete der 48-Jährige einen Notfall auf dem Rhein und wollte die Feuerwehr unterstützen. Dabei ereignete sich der erschreckende Unfall.

Nehez wäre fast ertrunken

Vor dem Kölner Landgericht klagt der 48-Jährige nun gegen die Stadt Köln und fordert Gerechtigkeit – plus 46 852 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld. Doch was genau ist passiert? Scheinbar hatten Feuerwehrleute ihn darum gebeten, sie mit seinem Jetski zu einem Boot zu fahren, das sich in der Strömung losgerissen hatte. Doch der Jetski kippte um, Nehez wurde eingeklemmt und 40 bis 50 Sekunden lang unter Wasser gedrückt. Dabei zog er sich Schnittwunden, Prellungen und Schürfwunden zu.

Nun soll untersucht werden, ob der Feuerwehrmann sich fahrlässig verhalten hat und dadurch den Jetski-Unfall zu verantworten hat. Wie Nehez laut „Bild“ berichtet, habe er diesen zuvor nämlich angewiesen, wie er sich auf dem Wasserfahrzeug zu verhalten habe. Doch daran scheint dieser sich nicht gehalten zu haben.

