"Die Geissens": Notaufnahme! Carmen Geiss muss operiert werden

Große Sorge um Carmen Geiss (59)! In ihrer RTLZWEI-Doku "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" teilt die Familie regelmäßig private Einblicke in ihr Leben. Doch die kommenden Folgen werden dramatisch: Carmen muss plötzlich in die Klinik! Aber was hat die 59-Jährige?