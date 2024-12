"Die Geissens": Starttermin von Staffel 23 enthüllt – es wird dramatisch wie nie zuvor!

Luxus, Tränen und jede Menge Familienchaos – die Geissens melden sich mit einer brandneuen Staffel zurück! Ab dem 6. Januar 2025 dürfen sich Fans der Kult-Familie auf spektakuläre Reisen und emotionale Höhen und Tiefen freuen. Immer montags um 20:15 Uhr sorgt RTLZWEI dafür, dass Robert, Carmen, Davina und Shania wieder in die Wohnzimmer der Nation einziehen.

Schon jetzt verspricht Familienoberhaupt Robert: "Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten – Drama ohne Ende, aber wir behalten trotzdem unseren Humor." Und der Jetset-Clan hat wirklich Grund genug, nervenstark zu bleiben: Während eines aufregenden Formel-1-Events in Abu Dhabi wird ihre Yacht „Indigo Star“ von einer Razzia erwischt. Aber damit nicht genug! Tochter Davina leidet unter Panikattacken – eine große Herausforderung für Mama Carmen. Der Stresspegel der Geissens ist am Limit: "Wir bauen gleichzeitig in St. Tropez und Dubai und managen 14 Firmen. Ich bin am Ende", gesteht Carmen ehrlich. Doch ein Leben im Ruhestand? Für die Geissens unvorstellbar. Oma Margret hingegen warnt deutlich: "Mit 60 sollte man lieber einen Gang runterschalten."