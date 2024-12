Umut Tekin & Emma Fernlund: Deutliche Worte von "Sommerhaus"-Kollegin Gloria Glumac!

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) verkündeten nach dem "Sommerhaus"-Finale noch stolz, dass sie der berüchtigte Fluch nicht getroffen hat. Doch jetzt hat sich das Blatt plötzlich gewendet. Nachdem Emma ohne ihn in einem Club feiern war, machte er auf Instagram Schluss. "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg, und es gibt kein Zurück mehr. Sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr", verkündete er in seiner Story. Sie versicherte daraufhin, dass an dem Abend nichts mit einem anderen Mann lief und warf ihm Untreue vor. Jetzt äußert auch "Sommerhaus"-Kollegin Gloria Glumac (32) ihre Meinung zu dem ganzen Drama.