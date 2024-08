"Die Kochprofis": Comeback nach fünf Jahren!

Unzufriedene Gäste, finanzielle Probleme und kulinarische Sackgassen setzen den Betrieben schwer zu. Viele Gastronomen sind mit ihrem Wissen am Ende. Und hier kommen die Kochprofis ins Spiel. Andi Schweiger und Frank Oehler statten dem "Wirtshaus im Isartal" in München, "Domingos" in Marburg und dem Restaurant Pelzer in Reudnitz einen Besuch ab und greifen den Betreibern, den Köchen und dem Personal unter die Arme. Haben sie es geschafft, innerhalb von fünf Tagen die Problemstellen zu finden und aufzuarbeiten? Es bleibt auch nach der langen Kochprofi-Pause spannend!

Drei neue Folgen von "Die Kochprofis – Comeback am Herd" laufen ab dem 16. September 2024 immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.